На Волині завтра прощатимуться з полеглим воїном Юрієм Сасагою

загиблого військовослужбовця Юрія Сасагу.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер опублікував внформація щодо похорону Героя Юрія Сасаги.



Завтра, 22 травня, об 11:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.



«Коридором шани проводимо Захисника до будинку, де він мешкав: селище Благодатне, вулиця Калинова, 2. Там відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.



О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.



Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Благодатне.



«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську завтра, 22 травня, краяни проведуть в останню путьвійськовослужбовцяПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаМер опублікував внформація щодо похорону Героя Юрія Сасаги.Завтра, 22 травня, об 11:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.«Коридором шани проводимо Захисника до будинку, де він мешкав: селище Благодатне, вулиця Калинова, 2. Там відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Благодатне.«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.

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