На Волині завтра прощатимуться з полеглим воїном Юрієм Сасагою
Сьогодні, 13:29
У Нововолинську завтра, 22 травня, краяни проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Юрія Сасагу.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував внформація щодо похорону Героя Юрія Сасаги.
Завтра, 22 травня, об 11:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.
«Коридором шани проводимо Захисника до будинку, де він мешкав: селище Благодатне, вулиця Калинова, 2. Там відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Благодатне.
«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував внформація щодо похорону Героя Юрія Сасаги.
Завтра, 22 травня, об 11:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.
«Коридором шани проводимо Захисника до будинку, де він мешкав: селище Благодатне, вулиця Калинова, 2. Там відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Благодатне.
«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.
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