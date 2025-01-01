На Волині завтра прощатимуться з полеглим воїном Юрієм Сасагою

На Волині завтра прощатимуться з полеглим воїном Юрієм Сасагою
У Нововолинську завтра, 22 травня, краяни проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Юрія Сасагу.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер опублікував внформація щодо похорону Героя Юрія Сасаги.

Завтра, 22 травня, об 11:45 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.

«Коридором шани проводимо Захисника до будинку, де він мешкав: селище Благодатне, вулиця Калинова, 2. Там відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.

О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.

Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Благодатне.

«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.
На Волині завтра прощатимуться з полеглим воїном Юрієм Сасагою

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Теги: загиблі, війна
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