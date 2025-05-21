Після розмови з путіним Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна повинні самі знайти рішення війни, - NYT

Трамп погрожував просто вийти з переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Після телефонної розмови в понеділок між Трампом та Путіним, схоже, саме це й робить американський президент.



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Видання із посиланням на джерела повідомляє, що Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам після розмови з путіним, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни, лише через кілька днів після того, як заявив, що лише він і путін можуть досягти угоди.



Також він відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти Росії, за словами шести чиновників, знайомих з обговоренням.



Видання зазначає, що події понеділка залишили путіна саме з тим, чого він хотів: не лише припиненням тиску з боку Америки, але й створенням глибокої тріщини всередині Організації Північноатлантичного договору, між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які кажуть, що все одно продовжать запроваджувати санкції.



Нагадаємо, нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом місяців президентпогрожував просто вийти з переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Після телефонної розмови в понеділок між Трампом та Путіним, схоже, саме це й робить американський президент.Про це пише LB.ua з посиланням на The New York Times.Видання із посиланням на джерела повідомляє, що Трамп сказав президенту Українита іншим європейським лідерам після розмови з путіним, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни, лише через кілька днів після того, як заявив, що лише він і путін можуть досягти угоди.Також він відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти Росії, за словами шести чиновників, знайомих з обговоренням.Видання зазначає, що події понеділка залишили путіна саме з тим, чого він хотів: не лише припиненням тиску з боку Америки, але й створенням глибокої тріщини всередині Організації Північноатлантичного договору, між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які кажуть, що все одно продовжать запроваджувати санкції.Нагадаємо, нещодавно Державний секретар СШАзаявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з путіним.

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