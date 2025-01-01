У Луцьку провели в останню путь Героя Юрія Кравчука

Юрієм Кравчуком.



Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.



Віддати останню шану військовослужбовцю до будинку, де проживав воїн, прийшли заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк, родина, сусіди та побратими.



Кравчук Юрій Васильович (04.03.1978 року народження) загинув ще 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.



Відспівали Героя у церкві Вознесіння Господнього села Оздів. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.



«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 травня, у Луцьку поблизу будинку на проспекті Соборності 13 в, усі небайдужі мали змогу попрощатися із ГероємПро це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Віддати останню шану військовослужбовцю до будинку, де проживав воїн, прийшли заступник Луцького міського голови, родина, сусіди та побратими.Кравчук Юрій Васильович (04.03.1978 року народження)під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.Відспівали Героя у церкві Вознесіння Господнього села Оздів. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.

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