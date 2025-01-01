Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії, — ЗМІ
Сьогодні, 12:44
Колишнього очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова знайшли вбитим у столиці Іспанії.
Про це пишуть медіа Cadena SER та Reuters, повідомляє Громадське.
Повідомляється, що Портнова застрелили із вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до однієї зі шкіл Мадрида в районі Посуело. Напад стався приблизно о 09:15 за місцевим часом.
За даними іспанського видання, йому чотири рази вистрілили в область грудної клітки і ще один раз в голову.
Офіційної інформації наразі немає. На місці події працюють правоохоронці.
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Про це пишуть медіа Cadena SER та Reuters, повідомляє Громадське.
Повідомляється, що Портнова застрелили із вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до однієї зі шкіл Мадрида в районі Посуело. Напад стався приблизно о 09:15 за місцевим часом.
За даними іспанського видання, йому чотири рази вистрілили в область грудної клітки і ще один раз в голову.
Офіційної інформації наразі немає. На місці події працюють правоохоронці.
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