У Києві в лікарні помер 31-річний військовослужбовець з Волині Дмитро Олівко

У Києві в лікарні помер 31-річний військовослужбовець з Волині Дмитро Олівко
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Дмитра Олівка.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Із сумом повідомляю про ще одну страшну втрату у нашій громаді.

18 травня в лікарні у Києві помер 31-річний військовослужбовець Олівко Дмитро Антонович. Життя Захисника обірвалося під час лікування травм, отриманих внаслідок виконання бойового завдання в Сумській області.

Висловлюю щирі співчуття матері, сестрі та близьким! Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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