У Києві в лікарні помер 31-річний військовослужбовець з Волині Дмитро Олівко
Сьогодні, 12:23
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Дмитра Олівка.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Із сумом повідомляю про ще одну страшну втрату у нашій громаді.
18 травня в лікарні у Києві помер 31-річний військовослужбовець Олівко Дмитро Антонович. Життя Захисника обірвалося під час лікування травм, отриманих внаслідок виконання бойового завдання в Сумській області.
Висловлюю щирі співчуття матері, сестрі та близьким! Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Із сумом повідомляю про ще одну страшну втрату у нашій громаді.
18 травня в лікарні у Києві помер 31-річний військовослужбовець Олівко Дмитро Антонович. Життя Захисника обірвалося під час лікування травм, отриманих внаслідок виконання бойового завдання в Сумській області.
Висловлюю щирі співчуття матері, сестрі та близьким! Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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