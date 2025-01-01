У Києві в лікарні помер 31-річний військовослужбовець з Волині Дмитро Олівко

Дмитра Олівка.



Про це Ігор Пальонка.



"Із сумом повідомляю про ще одну страшну втрату у нашій громаді.



18 травня в лікарні у Києві помер 31-річний військовослужбовець Олівко Дмитро Антонович. Життя Захисника обірвалося під час лікування травм, отриманих внаслідок виконання бойового завдання в Сумській області.



Висловлюю щирі співчуття матері, сестрі та близьким! Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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