Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині

Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині
Боронячи Україну від російських загарбників, обірвалося життя військового Сергія Уляницького із Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.

«З гіркотою та болем у серці повідомляємо про ще одну втрату Рожищенської громади», - йдеться в повідомленні.

16 травня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Григорівка Донецької області загинув наш земляк Уляницький Сергій Валерійович, 1996 року народження.
Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.


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Теги: загиблі, війна
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