Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині
Сьогодні, 12:09
Боронячи Україну від російських загарбників, обірвалося життя військового Сергія Уляницького із Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
«З гіркотою та болем у серці повідомляємо про ще одну втрату Рожищенської громади», - йдеться в повідомленні.
16 травня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Григорівка Донецької області загинув наш земляк Уляницький Сергій Валерійович, 1996 року народження.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
«З гіркотою та болем у серці повідомляємо про ще одну втрату Рожищенської громади», - йдеться в повідомленні.
16 травня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Григорівка Донецької області загинув наш земляк Уляницький Сергій Валерійович, 1996 року народження.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зниклого 14-річного волинянина розшукали та передали батькам
Сьогодні, 12:32
Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині
Сьогодні, 12:09
ТЦК повідомив деталі нападу на військового в Луцьку
Сьогодні, 11:53
П’яний неповнолітній водій на Волині чинив опір поліції
Сьогодні, 11:32