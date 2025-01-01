Війна забрала життя Героя Сергія Уляницького з Волині

Боронячи Україну від російських загарбників, обірвалося життя військовогоіз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.«З гіркотою та болем у серці повідомляємо про ще одну втрату Рожищенської громади», - йдеться в повідомленні.16 травня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Григорівка Донецької області загинув наш земляк Уляницький Сергій Валерійович, 1996 року народження.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.