Зниклого 14-річного волинянина розшукали та передали батькам

Зниклого 14-річного волинянина розшукали та передали батькам
Поліцейські розшукали зниклого 14-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Хлопця розшукали та передали батькам. Нині він у безпеці, його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 20 травня, до чергової служби Луцького районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від жителя міста Рожища про зникнення його сина.

Відомо, що розшукуваний – Шняк Роман Ігорович, 01 грудня 2010 року народження, житель міста Рожище, вранці не з’явився на навчання до закладу освіти на вулиці Стрілецькій у Луцьку. Мобільний телефон був вимкнений.

За наявною інформацією, розшукуваний автобусом дістався до міста Київ (АС Київ) та планував далі рухатись у місто Дніпро.

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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