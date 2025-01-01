Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком

Юрія Кравчука.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У середу, 21 травня, об 11 годині у церкві Вознесіння Господнього села Оздів відбудеться прощання з військовослужбовцем Кравчуком Юрієм Васильовичем (04.03.1978 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Оздів.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 травня у Луцькій громаді відбудеться похорон військовослужбовцяПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У середу, 21 травня, об 11 годині у церкві Вознесіння Господнього села Оздів відбудеться прощання з військовослужбовцем Кравчуком Юрієм Васильовичем (04.03.1978 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Оздів.

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