Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
Сьогодні, 17:09
21 травня у Луцькій громаді відбудеться похорон військовослужбовця Юрія Кравчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У середу, 21 травня, об 11 годині у церкві Вознесіння Господнього села Оздів відбудеться прощання з військовослужбовцем Кравчуком Юрієм Васильовичем (04.03.1978 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Оздів.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У середу, 21 травня, об 11 годині у церкві Вознесіння Господнього села Оздів відбудеться прощання з військовослужбовцем Кравчуком Юрієм Васильовичем (04.03.1978 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Оздів.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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