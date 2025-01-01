Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
21 травня у Луцькій громаді відбудеться похорон військовослужбовця Юрія Кравчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У середу, 21 травня, об 11 годині у церкві Вознесіння Господнього села Оздів відбудеться прощання з військовослужбовцем Кравчуком Юрієм Васильовичем (04.03.1978 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Оздів.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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