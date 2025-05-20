Настав час посилити тиск на росію. 18-й пакет санкцій уже готується, - Фон дер Ляєн
Сьогодні, 19:02
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосила, що настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій.
Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє LB.ua.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС тісно координує з Україною подальші кроки.
"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона.
Раніше сьогодні Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту. Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.
Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє LB.ua.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС тісно координує з Україною подальші кроки.
"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона.
Раніше сьогодні Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту. Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.
Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Сьогодні, 20:00
Настав час посилити тиск на росію. 18-й пакет санкцій уже готується, - Фон дер Ляєн
Сьогодні, 19:02
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
Сьогодні, 17:09