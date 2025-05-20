Настав час посилити тиск на росію. 18-й пакет санкцій уже готується, - Фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосила, що настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій.



Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє



Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС тісно координує з Україною подальші кроки.



"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона.



Раніше сьогодні Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту. Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.



Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Європейської Комісіїпісля розмови з президентом Українинаголосила, що настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій.Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє LB.ua Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС тісно координує з Україною подальші кроки."Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона.Раніше сьогодні Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту. Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним.

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