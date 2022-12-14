У госпіталі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Знову маємо сумну звістку. Перестало битися серце нашого Захисника Юрія Сасаги, 1974 року народження. Жителя селища Благодатне.

Він помер 17 травня у лікарні міста Шевченкове Харківської області, внаслідок отриманих поранень", - йдеться на сторінці очільника Нововолинської міської ради.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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