«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних

У Нововолинську діти загиблих Героїв отримали срібні кулони "Батьківське серце".Про це повідомив міський голова Нововолинська"72 дитини наших загиблих Героїв отримали кулони «Батьківське серце». Важливу ініціативу втілили спільно з Громадською спілкою «Бойове Братерство України». Сьогодні виконав особливу місію- долучився до вручення памʼятних відзнак", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.«Батьківське серце» — це срібний кулон у формі серця з терновим вінком і краплею крові. На звороті — ім’я Тата, який віддав життя за свою родину, за дітей, за Україну."Нехай кулони стануть відбитками батьківського серця, що продовжує битися у кожному з вас. Любов батька не зникає, а живе у вашій силі, у доброті, у ваших мріях, які ви здійснюєте замість нього", - підсумував Борис Карпус.