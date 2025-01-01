«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних

«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних
У Нововолинську діти загиблих Героїв отримали срібні кулони "Батьківське серце".

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"72 дитини наших загиблих Героїв отримали кулони «Батьківське серце». Важливу ініціативу втілили спільно з Громадською спілкою «Бойове Братерство України». Сьогодні виконав особливу місію- долучився до вручення памʼятних відзнак", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

«Батьківське серце» — це срібний кулон у формі серця з терновим вінком і краплею крові. На звороті — ім’я Тата, який віддав життя за свою родину, за дітей, за Україну.

"Нехай кулони стануть відбитками батьківського серця, що продовжує битися у кожному з вас. Любов батька не зникає, а живе у вашій силі, у доброті, у ваших мріях, які ви здійснюєте замість нього", - підсумував Борис Карпус.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кулони, війна, Нововолинськ, Батьківське серце
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних
Сьогодні, 21:57
Волинянин незаконно торгував «лівим» пальним
Сьогодні, 21:16
У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Сьогодні, 20:00
Настав час посилити тиск на росію. 18-й пакет санкцій уже готується, - Фон дер Ляєн
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага
Сьогодні, 20:35
У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
11 травня, 11:43
Експертиза ДНК підтвердила загибель волинянина Юрія Березовського Експертиза ДНК підтвердила загибель волинянина Юрія Березовського
13 квітня, 14:19
На війні загинув воїн з Нововолинська Олег Гелевич На війні загинув воїн з Нововолинська Олег Гелевич
15 січня, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних
Сьогодні, 21:57
 0
Волинянин незаконно торгував «лівим» пальним
Сьогодні, 21:16
 0
У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Настав час посилити тиск на росію. 18-й пакет санкцій уже готується, - Фон дер Ляєн
Сьогодні, 19:02
 0
Медіа
відео
1/8