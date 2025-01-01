«Батьківське серце»: на Волині дітям загиблих Героїв вручили срібні кулони з іменами рідних
Сьогодні, 21:57
У Нововолинську діти загиблих Героїв отримали срібні кулони "Батьківське серце".
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"72 дитини наших загиблих Героїв отримали кулони «Батьківське серце». Важливу ініціативу втілили спільно з Громадською спілкою «Бойове Братерство України». Сьогодні виконав особливу місію- долучився до вручення памʼятних відзнак", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
«Батьківське серце» — це срібний кулон у формі серця з терновим вінком і краплею крові. На звороті — ім’я Тата, який віддав життя за свою родину, за дітей, за Україну.
"Нехай кулони стануть відбитками батьківського серця, що продовжує битися у кожному з вас. Любов батька не зникає, а живе у вашій силі, у доброті, у ваших мріях, які ви здійснюєте замість нього", - підсумував Борис Карпус.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"72 дитини наших загиблих Героїв отримали кулони «Батьківське серце». Важливу ініціативу втілили спільно з Громадською спілкою «Бойове Братерство України». Сьогодні виконав особливу місію- долучився до вручення памʼятних відзнак", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
«Батьківське серце» — це срібний кулон у формі серця з терновим вінком і краплею крові. На звороті — ім’я Тата, який віддав життя за свою родину, за дітей, за Україну.
"Нехай кулони стануть відбитками батьківського серця, що продовжує битися у кожному з вас. Любов батька не зникає, а живе у вашій силі, у доброті, у ваших мріях, які ви здійснюєте замість нього", - підсумував Борис Карпус.
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