Гірка втрата: на Харківщині загинув молодий Герой з Волині Роман Климчук





Про це



"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель воїна, 1998 р.н. - Климчука Романа Івановича, жителя села Четвертня.



Роман, солдат, сапер інженерно-саперного відділення, героїчно загинув 17 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в Харківській області.



Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Роман віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гірка втрата: загинув молодий Герой з Волині Климчук Роман Іванович.Про це повідомили у Колківській громаді."З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель воїна, 1998 р.н. - Климчука Романа Івановича, жителя села Четвертня.Роман, солдат, сапер інженерно-саперного відділення, героїчно загинув 17 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в Харківській області.Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Роман віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.

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