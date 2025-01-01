Гірка втрата: на Харківщині загинув молодий Герой з Волині Роман Климчук
Сьогодні, 16:15
Гірка втрата: загинув молодий Герой з Волині Климчук Роман Іванович.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель воїна, 1998 р.н. - Климчука Романа Івановича, жителя села Четвертня.
Роман, солдат, сапер інженерно-саперного відділення, героїчно загинув 17 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в Харківській області.
Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Роман віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель воїна, 1998 р.н. - Климчука Романа Івановича, жителя села Четвертня.
Роман, солдат, сапер інженерно-саперного відділення, героїчно загинув 17 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в Харківській області.
Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Роман віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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