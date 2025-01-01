Півтора десятка яскравих вистав: що покажуть луцькі театрали у червні
Сьогодні, 14:50
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у червні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Маленький план теплого червня. Ми підготували для глядачів півтора десятка яскравих вистав, аби перший місяць літа був наповнений змістом та емоціями», – йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена та в укритті чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Маленький план теплого червня. Ми підготували для глядачів півтора десятка яскравих вистав, аби перший місяць літа був наповнений змістом та емоціями», – йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена та в укритті чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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