Півтора десятка яскравих вистав: що покажуть луцькі театрали у червні

Півтора десятка яскравих вистав: що покажуть луцькі театрали у червні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у червні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Маленький план теплого червня. Ми підготували для глядачів півтора десятка яскравих вистав, аби перший місяць літа був наповнений змістом та емоціями», – йдеться у дописі.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Півтора десятка яскравих вистав: що покажуть луцькі театрали у червні

Камерна сцена та в укритті чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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Теги: Луцьк, театр
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