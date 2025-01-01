У центральному парку Луцька зрізатимуть дерева: назвали причину

запланували видалення аварійних, самосійних, сухостійних, фаутних, уражених омелою дерев, які несуть загрозу падіння. Зрізати мають орієнтовно три десятки дерев.



Про це розповів директора комунального підприємства "Парки і сквери" Олександр Михалусь, пише



Роботи розпочнуться з 13 листопада і триватимуть упродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років до початку вегетаційного періоду.



Торік на території Луцької міської громади зрубали 281 сухостійне та аварійне дерево. Натомість висадили понад пів тисячі дерев різних порід та 482 кущі.



Згідно з "Програмою розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів і є однією з найменших площ в Україні.





