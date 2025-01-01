У центральному парку Луцька зрізатимуть дерева: назвали причину
Сьогодні, 09:37
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки запланували видалення аварійних, самосійних, сухостійних, фаутних, уражених омелою дерев, які несуть загрозу падіння. Зрізати мають орієнтовно три десятки дерев.
Про це розповів директора комунального підприємства "Парки і сквери" Олександр Михалусь, пише Суспільне.
Роботи розпочнуться з 13 листопада і триватимуть упродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років до початку вегетаційного періоду.
Торік на території Луцької міської громади зрубали 281 сухостійне та аварійне дерево. Натомість висадили понад пів тисячі дерев різних порід та 482 кущі.
Згідно з "Програмою розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів і є однією з найменших площ в Україні.
