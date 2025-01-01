Зіткнулись три автівки: у Луцьку п'яний водій скоїв аварію

У Луцьку водій напідпитку спричинив ДТП із трьома авто.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора у Луцьку нам надійшло повідомлення, що на площі Київський майдан трапилася автопригода за участі трьох автомобілів.Патрульні з’ясували, що водій Hyundai не обрав безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого скоїв зіткнення з авто Jeep. По інерції Jeep зіткнувся з автомобілем Mercedes", - йдеться в повідомленні.На щастя, ніхто не постраждав, проте усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Також під час спілкування з водієм автомобіля Hyundai патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік від проходження відповідного огляду за допомогою приладу Драгер або ж у медичному закладі відмовився.Поліцейські склали на водія Hyundai протоколи за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду) КУпАП, а також інші необхідні адміністративні матеріали.