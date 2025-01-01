Дві волинянки отримали звання «заслужених» діячок культури
Сьогодні, 15:51
Художниця Тетяна Мялковська з Луцька та майстриня лозоплетіння Орися Щур з селища Рокині Луцької громади отримали звання "заслужених".
До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначають в Україні 9 листопада, президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами Тетяну Мялковську та Орисю Щур, пише Суспільне.
Тетяна Мялковська, членкиня Волинської організації Національної спілки художників України отримала звання "Заслужений діяч мистецтв України".
Майстриня лозоплетіння, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва Орися Щур отримала звання "Заслужений майстер народної творчості України".
