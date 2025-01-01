У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками
Сьогодні, 14:37
Сьогодні протягом ночі волинські патрульні виявили двох водіїв у стані сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У Луцьку, на вулиці Львівській, патрульні зупинили порушника комендантської години на автомобілі Skoda. Спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився.
У Ковелі, на вулиці Луцькій, за порушення ПДР патрульні зупинили водія автомобіля Audi. Спілкуючись із керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився. Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік уже втретє протягом року сідає за кермо напідпитку та позбавлений права керування транспортними засобами.
В обох випадках водіїв було відсторонено від керування та складено відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У Луцьку, на вулиці Львівській, патрульні зупинили порушника комендантської години на автомобілі Skoda. Спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився.
У Ковелі, на вулиці Луцькій, за порушення ПДР патрульні зупинили водія автомобіля Audi. Спілкуючись із керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився. Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік уже втретє протягом року сідає за кермо напідпитку та позбавлений права керування транспортними засобами.
В обох випадках водіїв було відсторонено від керування та складено відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загинув у боях за Покровськ: у Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками
Сьогодні, 14:37
Працювали на Росію: з початку великої війни відкрили понад 200 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ МП
Сьогодні, 14:11
Зберегти пасіку до повернення тата: 22-річна волинянка доглядає за бджолами зниклого на війні батька
Сьогодні, 13:31