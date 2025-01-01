У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками

У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками
Сьогодні протягом ночі волинські патрульні виявили двох водіїв у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У Луцьку, на вулиці Львівській, патрульні зупинили порушника комендантської години на автомобілі Skoda. Спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився.

У Ковелі, на вулиці Луцькій, за порушення ПДР патрульні зупинили водія автомобіля Audi. Спілкуючись із керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився. Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік уже втретє протягом року сідає за кермо напідпитку та позбавлений права керування транспортними засобами.

В обох випадках водіїв було відсторонено від керування та складено відповідні адміністративні матеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, водії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинув у боях за Покровськ: у Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками
Сьогодні, 14:37
Працювали на Росію: з початку великої війни відкрили понад 200 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ МП
Сьогодні, 14:11
Зберегти пасіку до повернення тата: 22-річна волинянка доглядає за бджолами зниклого на війні батька
Сьогодні, 13:31
НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Сьогодні, 13:08
Медіа
відео
1/8