У Луцьку на Львівській затримали водія під наркотиками

Сьогодні протягом ночі волинські патрульні виявили двох водіїв у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку, на вулиці Львівській, патрульні зупинили порушника комендантської години на автомобілі Skoda. Спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився.У Ковелі, на вулиці Луцькій, за порушення ПДР патрульні зупинили водія автомобіля Audi. Спілкуючись із керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився. Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік уже втретє протягом року сідає за кермо напідпитку та позбавлений права керування транспортними засобами.В обох випадках водіїв було відсторонено від керування та складено відповідні адміністративні матеріали.