Загинув у боях за Покровськ: у Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука

У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 10 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з ще одним полеглим на фронті військовослужбовцем Кравчуком Анатолієм Васильовичем (29.07.1972 року народження).

Воїн загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Покровськ Донецької області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі поблизу села Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Загинув у боях за Покровськ: у Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука
