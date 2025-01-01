Загинув у боях за Покровськ: у Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука
Сьогодні, 15:05
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Анатолія Кравчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 10 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з ще одним полеглим на фронті військовослужбовцем Кравчуком Анатолієм Васильовичем (29.07.1972 року народження).
Воїн загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Покровськ Донецької області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі поблизу села Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
