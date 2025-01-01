У Луцьку на Володимирській водій авто збив двох неповнолітніх
Сьогодні, 16:00
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 10 листопада, близько 12 години у Луцьку на вулиці Володимирській.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на двох підлітків: дівчину та хлопця. Вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені у медичний заклад.
На місці аварії працювали бригада медиків та правоохоронці.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригада екстреної медичної допомоги терміново виїхала на виїзд.
Парамедики діагностували в одного підлітка закриту черепно-мозкова травму та струс головного мозку, а у іншого – забій стегна. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу і доставили у Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання.
