Свідок льодовикової епохи: в нацпарку на Волині досліджують тисячолітній камінь
Сьогодні, 17:03
Поблизу озера Луки фахівці Шацького національного природного парку дослідили масивний валун, укритий мохом і лишайниками.
Як повідомили 10 листопада у нацпарку, цей камінь — свідок льодовикової епохи. Вік валуна може сягати понад тисячу років, пише Суспільне.
За словами науковців, подібні валуни були перенесені на територію сучасного Шацького поозер’я потужними льодовиковими масами з північних регіонів. Вони зберігають у собі пам’ять про давні геологічні процеси, які формували сучасний рельєф Волині, і є важливими для розуміння історії розвитку природи краю.
У Шацькому національному природничому парку зазначають, що продовжують вивчення таких об’єктів, аби створити їх науковий опис і зберегти, як складову природної і наукової спадщини.
Коментарі
вас некоректне! Дніпровське зледеніння (останнє на території нинішньої України), — ймовірний період максимального розвитку зледенінь Східноєвропейської рівнини, відбувалось 230—100 тис. років тому.