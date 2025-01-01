Свідок льодовикової епохи: в нацпарку на Волині досліджують тисячолітній камінь





Як повідомили 10 листопада у нацпарку, цей камінь — свідок льодовикової епохи. Вік валуна може сягати понад тисячу років, пише



За словами науковців, подібні валуни були перенесені на територію сучасного Шацького поозер’я потужними льодовиковими масами з північних регіонів. Вони зберігають у собі пам’ять про давні геологічні процеси, які формували сучасний рельєф Волині, і є важливими для розуміння історії розвитку природи краю.



У Шацькому національному природничому парку зазначають, що продовжують вивчення таких об’єктів, аби створити їх науковий опис і зберегти, як складову природної і наукової спадщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу озера Луки фахівці Шацького національного природного парку дослідили масивний валун, укритий мохом і лишайниками.Як повідомили 10 листопада у нацпарку, цей камінь — свідок льодовикової епохи. Вік валуна може сягати понад тисячу років, пише Суспільне За словами науковців, подібні валуни були перенесені на територію сучасного Шацького поозер’я потужними льодовиковими масами з північних регіонів. Вони зберігають у собі пам’ять про давні геологічні процеси, які формували сучасний рельєф Волині, і є важливими для розуміння історії розвитку природи краю.У Шацькому національному природничому парку зазначають, що продовжують вивчення таких об’єктів, аби створити їх науковий опис і зберегти, як складову природної і наукової спадщини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію