Під Добропіллям загинув капітан з Волині Сергій Семчук
В боях за Україну героїчно загинув ще один захисник, капітан СЕМЧУК Сергій Павлович, 26.07.1983 року народження, житель села Бужковичі.

Про це повідомили у Павлівській громаді.

"Командир взводу РХБ розвідки роти РХБ розвідки батальйону радіаційного, хімічного біологічного захисту в/ч А 0563 Сергій Семчук, загинув 8 листопада 2025 року під час ураження FPV дроном противника в районі н.п. Добропілля Покровського району, Донецької області, під час виконання обов’язків військової служби", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рдним і близьким загиблого воїна.

