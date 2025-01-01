Під Добропіллям загинув капітан з Волині Сергій Семчук

В боях за Україну героїчно загинув ще один захисник, капітан, 26.07.1983 року народження, житель села Бужковичі.Про це повідомили у Павлівській громаді."Командир взводу РХБ розвідки роти РХБ розвідки батальйону радіаційного, хімічного біологічного захисту в/ч А 0563 Сергій Семчук, загинув 8 листопада 2025 року під час ураження FPV дроном противника в районі н.п. Добропілля Покровського району, Донецької області, під час виконання обов’язків військової служби", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рдним і близьким загиблого воїна.