Під Добропіллям загинув капітан з Волині Сергій Семчук
Сьогодні, 18:01
В боях за Україну героїчно загинув ще один захисник, капітан СЕМЧУК Сергій Павлович, 26.07.1983 року народження, житель села Бужковичі.
Про це повідомили у Павлівській громаді.
"Командир взводу РХБ розвідки роти РХБ розвідки батальйону радіаційного, хімічного біологічного захисту в/ч А 0563 Сергій Семчук, загинув 8 листопада 2025 року під час ураження FPV дроном противника в районі н.п. Добропілля Покровського району, Донецької області, під час виконання обов’язків військової служби", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рдним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Павлівській громаді.
"Командир взводу РХБ розвідки роти РХБ розвідки батальйону радіаційного, хімічного біологічного захисту в/ч А 0563 Сергій Семчук, загинув 8 листопада 2025 року під час ураження FPV дроном противника в районі н.п. Добропілля Покровського району, Донецької області, під час виконання обов’язків військової служби", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рдним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Добропіллям загинув капітан з Волині Сергій Семчук
Сьогодні, 18:01
Зіткнулись три автівки: у Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 16:04
У Луцьку на Володимирській водій авто збив двох неповнолітніх
Сьогодні, 16:00
Дві волинянки отримали звання «заслужених» діячок культури
Сьогодні, 15:51