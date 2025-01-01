Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка, який потребував медичної допомоги
Сьогодні, 21:16
У Луцьку на Теремнівській хочуть побудувати стадіон
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
Військові показали, як стримують наступ Росії біля Покровська
Сьогодні, 19:11
Під Добропіллям загинув капітан з Волині Сергій Семчук
Сьогодні, 18:01