У Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка, який потребував медичної допомоги

В обласному центрі Волині рятувальники допомогли чоловіку, який був у зачиненій квартирі та потребував медичної допомоги.Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Волинській області.10 листопада о 12:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Олени Пчілки перебуває чоловік похилого віку у зачиненій квартирі, який потребує медичної допомоги.За присутності правоохоронців рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили вхідні двері та транспортували потерпілого на ношах до карети швидкої медичної допомоги.