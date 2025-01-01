У Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка, який потребував медичної допомоги
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині рятувальники допомогли чоловіку, який був у зачиненій квартирі та потребував медичної допомоги.
Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Волинській області.
10 листопада о 12:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Олени Пчілки перебуває чоловік похилого віку у зачиненій квартирі, який потребує медичної допомоги.
За присутності правоохоронців рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили вхідні двері та транспортували потерпілого на ношах до карети швидкої медичної допомоги.
