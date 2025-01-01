На Волині від COVID-19 помер 96-річний чоловік
Сьогодні, 21:57
За даними рутинного епіднагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), рівень захворюваності у Волинській області є меншим визначеного епідемічного порогу на 25% і оцінюється як фоновий.
Про це повідомляють на сайті Волинського обласного ЦКХП.
Впродовж 45-го тижня 2025 року (з 3 по 9 листопада) в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 4338 людей. Попереднього тижня було 4281 особа, збільшення захворюваності становить 1,5%. Зокрема, кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 26% в порівнянні з минулим тижнем (14 проти 19). Діти становлять 62% від загальної кількості тих, хто захворіли.
За тиждень госпіталізовано 60 осіб, близько 55% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 6 людей, всі дорослі. Зареєстровано один летальний випадок від COVID-19. Це чоловік віком 96 років, котрий мав супутні хронічні захворювання та не був щеплений від COVID-19 і грипу в останні 12 місяців. Протягом тижня вакциновано 190 осіб проти грипу, зокрема 157 – із груп медичного та епідемічного ризику.
Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Встановлено наявність штамів COVID-19, парагрипу, риновірусу та аденовірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Волинського обласного ЦКХП.
Впродовж 45-го тижня 2025 року (з 3 по 9 листопада) в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 4338 людей. Попереднього тижня було 4281 особа, збільшення захворюваності становить 1,5%. Зокрема, кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 26% в порівнянні з минулим тижнем (14 проти 19). Діти становлять 62% від загальної кількості тих, хто захворіли.
За тиждень госпіталізовано 60 осіб, близько 55% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 6 людей, всі дорослі. Зареєстровано один летальний випадок від COVID-19. Це чоловік віком 96 років, котрий мав супутні хронічні захворювання та не був щеплений від COVID-19 і грипу в останні 12 місяців. Протягом тижня вакциновано 190 осіб проти грипу, зокрема 157 – із груп медичного та епідемічного ризику.
Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Встановлено наявність штамів COVID-19, парагрипу, риновірусу та аденовірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині школяр опинився в реанімації через алкоголь
Сьогодні, 22:39
На Волині від COVID-19 помер 96-річний чоловік
Сьогодні, 21:57
У Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка, який потребував медичної допомоги
Сьогодні, 21:16
У Луцьку на Теремнівській хочуть побудувати стадіон
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 11 листопада
Сьогодні, 20:00