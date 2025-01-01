У Луцьку на Теремнівській хочуть побудувати стадіон

У Луцьку може з’явитися новий стадіон зі штучним покриттям, площею 1 га.

Реалізувати проєкт в місті пропонують за механізмом публічно-приватного партнерства, пише misto.media.

Що це за проєкт

Ініціатором будівництва стадіону в Луцьку став головний тренер благодійної ветеранської команди «Карпатські Ведмеді», майстер спорту міжнародного класу Тарас Михалик. Він звернувся з такою пропозицією до Луцької міськради і заявив, що готовий інвестувати у будівництво.

Департамент економічної політики пропонує реалізувати це у форматі публічно-приватного партнерства, пояснив директор департаменту Борис Смаль.

Відповідний проєкт рішення розмістили на сайті Луцької міської ради.

Яким має бути стадіон

За задумом, стадіон зведуть на вулиці Теремнівській, 40-Г. Це буде сучасний багатофункціональний комплекс із футбольним полем, трибунами, роздягальнями, медпунктом, адміністративними та технічними приміщеннями, а також паркомісцями.

Проєкт передбачає якісне освітлення, систему оповіщення, пандуси, адаптовані санвузли та спеціальні місця для глядачів з інвалідністю. Тут зможуть відбуватися тренування, міські й міжнародні турніри, фестивалі спорту та культурно-масові події.

Орієнтовна вартість будівництва — близько 10 мільйонів гривень.

Як реалізовуватимуть проєкт

Згаданий проєкт рішення — перший крок для старту. Якщо члени виконкому підтримають ініціативу, тоді у місті розпочнуть процедуру відведення земельної ділянки, яка перебуває у віданні «Луцькводоканалу».

Потім оголосять конкурс на пошук інвестора для цього проєкту. Тарас Михалик може стати одним із його учасників.

Що таке публічно-приватне партнерство

Публічно-приватне партнерство (ППП) — це співпраця між державними або комунальними підприємствами і приватними компаніями для реалізації важливих проєктів. У такій співпраці бізнес вкладає гроші, техніку або керівні ресурси, а держава забезпечує підтримку, контроль і гарантії. Мета ППП — краще використовувати бюджетні кошти і надавати якісні послуги людям.

