Військові показали, як стримують наступ Росії біля Покровська





Про це повідомляє



За минулий тиждень українські військові 7 корпусу ДШВ ліквідували 236 російських окупантів, ще 136 - отримали поранення. Також українські сили уразили один танк, три бойові броньовані машини та 23 одиниці авто- та мототехніки противника.



Військові зазначили, що Росія продовжує нарощувати кількість штурмів у районі Покровська. Протягом тижня зафіксовано 132 атаки - це майже на 20% більше, ніж попереднього тижня.



Основні зусилля ворог спрямовує на спроби закріпитися у багатоповерхових будинках міста, які окупанти прагнуть перетворити на панівні висоти. Українські військові системно зривають ці спроби, що дозволяє іншим підрозділам Сил оборони продовжувати зачистку в міській забудові.



Найінтенсивніші бої тривають у північній частині Покровська, особливо в районі промзони. Шляхи просочування російських підрозділів до цього сектора перебувають під контролем українських сил, що суттєво обмежує можливості ворога поповнювати втрати та перекидати резерви.



"Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", - додали в ДШВ.



Ситуація у Мирнограді



Оборонна операція в Мирнограді також триває. Логістичне забезпечення міста залишається стабільним: поповнення запасів харчів і боєкомплекту проводиться вчасно.



"Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Сила оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста", - додали військові.



Бої за Покровськ та Мирноград



Нагадаємо, раніше ми писали, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.



При цьому президент Володимир Зеленський відзначив, що Росія прагне якнайшвидше захопити Покровськ, аби створити враження, що здатна встановити повний контроль над Донбасом.

