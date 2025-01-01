На Волині школяр опинився в реанімації через алкоголь





Про це повідомляє



Через те, що мати не догледіла за сином і це призвело до небезпечної ситуації, її викликали до суду.



Мати повністю погодилася з тим, що її звинувачують, і визнала свою провину. Вона дуже шкодувала про те, що сталося, і розповіла суду, що регулярно говорить із сином про шкідливість алкоголю.



Жінка попросила суд не накладати на неї штраф, оскільки вона сама виховує чотирьох дітей, і їй дуже важко з грошима. Суд пішов їй назустріч і не став штрафувати. Замість штрафу їй оголосили попередження.



Однак, навіть попри те, що штрафу немає, їй все одно доведеться сплатити 605 гривень 60 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську 12-річний хлопець потрапив до реанімації місцевої лікарні через вживання алкогольних напоїв.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на постанову Нововолинського міського суду від 5-го листопада.Через те, що мати не догледіла за сином і це призвело до небезпечної ситуації, її викликали до суду.Мати повністю погодилася з тим, що її звинувачують, і визнала свою провину. Вона дуже шкодувала про те, що сталося, і розповіла суду, що регулярно говорить із сином про шкідливість алкоголю.Жінка попросила суд не накладати на неї штраф, оскільки вона сама виховує чотирьох дітей, і їй дуже важко з грошима. Суд пішов їй назустріч і не став штрафувати. Замість штрафу їй оголосили попередження.Однак, навіть попри те, що штрафу немає, їй все одно доведеться сплатити 605 гривень 60 копійок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію