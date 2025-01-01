На Волині школяр опинився в реанімації через алкоголь
Сьогодні, 22:39
У Нововолинську 12-річний хлопець потрапив до реанімації місцевої лікарні через вживання алкогольних напоїв.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на постанову Нововолинського міського суду від 5-го листопада.
Через те, що мати не догледіла за сином і це призвело до небезпечної ситуації, її викликали до суду.
Мати повністю погодилася з тим, що її звинувачують, і визнала свою провину. Вона дуже шкодувала про те, що сталося, і розповіла суду, що регулярно говорить із сином про шкідливість алкоголю.
Жінка попросила суд не накладати на неї штраф, оскільки вона сама виховує чотирьох дітей, і їй дуже важко з грошима. Суд пішов їй назустріч і не став штрафувати. Замість штрафу їй оголосили попередження.
Однак, навіть попри те, що штрафу немає, їй все одно доведеться сплатити 605 гривень 60 копійок.
