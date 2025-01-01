11 листопада на Волині: гортаючи календар

11 листопада день народження відзначає колишній головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» Михайло Токарчук.Також особисте свято сьогодні у Головного державного санітарного лікаря Волинської областіКрім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та ексдиректора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.Цього дня іменини святкують Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.11 листопада в Україні і світі святкують День молодшого читача. Припадає на понеділок першого повного тижня листопада. Він присвячений дітям, які тільки починають знайомитися з літературою і читають свої перші книги. День молодшого читача є чудовою нагодою звернути увагу на важливість читання у розвитку дітей, стимулювати інтерес до літератури та популяризувати книги серед молоді.Також 11 листопада День холостяка. Це неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.