11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
11 листопада день народження відзначає колишній головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» Михайло Токарчук.
Також особисте свято сьогодні у Головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко.
Крім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та ексдиректора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.
Цього дня іменини святкують Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.
У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.
У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.
11 листопада в Україні і світі святкують День молодшого читача. Припадає на понеділок першого повного тижня листопада. Він присвячений дітям, які тільки починають знайомитися з літературою і читають свої перші книги. День молодшого читача є чудовою нагодою звернути увагу на важливість читання у розвитку дітей, стимулювати інтерес до літератури та популяризувати книги серед молоді.
Також 11 листопада День холостяка. Це неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято сьогодні у Головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко.
Крім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та ексдиректора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.
Цього дня іменини святкують Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.
У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.
У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.
11 листопада в Україні і світі святкують День молодшого читача. Припадає на понеділок першого повного тижня листопада. Він присвячений дітям, які тільки починають знайомитися з літературою і читають свої перші книги. День молодшого читача є чудовою нагодою звернути увагу на важливість читання у розвитку дітей, стимулювати інтерес до літератури та популяризувати книги серед молоді.
Також 11 листопада День холостяка. Це неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці зможуть допомагати підтримувати мобільний зв'язок і отримувати за це гроші
10 листопада, 23:27
На Волині школяр опинився в реанімації через алкоголь
10 листопада, 22:39
На Волині від COVID-19 помер 96-річний чоловік
10 листопада, 21:57
У Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка, який потребував медичної допомоги
10 листопада, 21:16