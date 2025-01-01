США не призупиняли постачання зброї для України: що відомо





Про це заявив представник Альянсу, - пише



Фінансування від союзників: $2 мільярди вже є

Програма PURL є ключовим механізмом, за яким європейські союзники та Канада фінансують закупівлю озброєння американського виробництва. НАТО координує цю доставку. На сьогодні вже профінансовано чотири перші пакети на загальну суму близько 2 мільярдів доларів. Серед ключових донорів цих пакетів були:



Нідерланди (фінансування 4 серпня);



Данія, Норвегія та Швеція (5 серпня);



Німеччина (13 серпня);



Канада (24 серпня).



Що саме надходить в Україну

Поставки є цільовими і включають пріоритетне обладнання, необхідне для відсічі російській агресії. Йдеться про засоби протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси та інше необхідне військове обладнання.



«Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнанню прибуває до України» — додав представник НАТО.



Подальші поставки тривають за координації, зокрема, через NSATU. В Альянсі очікують подальшого посилення допомоги. Низка союзників «працює над додатковими зобов’язаннями», і очікується, що найближчим часом ще більше країн оголосять про нові пакети фінансової та військової підтримки для України.



Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.



Зокрема, йшлося про поставки ракет AMRAAM, бойових систем Aegis та HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Зазначалося, що кінцеве призначення експорту цієї зброї невідоме, але продана союзникам по НАТО зброя часто передається для допомоги Україні.



Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США не зміг домовитися про фінансування, що призвело до шатдауну — зупинки роботи уряду.

