На Донеччині загинув воїн з Волині Вячеслав Бовконюк
Сьогодні, 01:15
У бою з ворогом загинув захисник з села Сокіл Вячеслав Бовконюк.
Про це повідомили на сторінці Рожжищенської міської ради.
"Під час виконання бойового завдання у зоні ведення бойових дій загинув житель села Сокіл Рожищенської громади - 42-річний Вячеслав Іванович Бовконюк, 1983 року народження. Розвідник-радіотелефоніст служив у лавах Збройних Сил України, вірно й мужньо боронив рідну землю від російських окупантів. Вячеслав загинув 20 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів Яр, Покровського району, Донецької області", - йдеться на сторінці міськради.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 10, 11 та 12 листопада. У ці скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Рожжищенської міської ради.
"Під час виконання бойового завдання у зоні ведення бойових дій загинув житель села Сокіл Рожищенської громади - 42-річний Вячеслав Іванович Бовконюк, 1983 року народження. Розвідник-радіотелефоніст служив у лавах Збройних Сил України, вірно й мужньо боронив рідну землю від російських окупантів. Вячеслав загинув 20 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів Яр, Покровського району, Донецької області", - йдеться на сторінці міськради.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 10, 11 та 12 листопада. У ці скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Вячеслав Бовконюк
Сьогодні, 01:15
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці зможуть допомагати підтримувати мобільний зв'язок і отримувати за це гроші
10 листопада, 23:27
На Волині школяр опинився в реанімації через алкоголь
10 листопада, 22:39
На Волині від COVID-19 помер 96-річний чоловік
10 листопада, 21:57