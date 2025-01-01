На Донеччині загинув воїн з Волині Вячеслав Бовконюк

У бою з ворогом загинув захисник з села Сокіл Вячеслав Бовконюк.Про це повідомили на сторінці Рожжищенської міської ради."Під час виконання бойового завдання у зоні ведення бойових дій загинув житель села Сокіл Рожищенської громади - 42-річний Вячеслав Іванович Бовконюк, 1983 року народження. Розвідник-радіотелефоніст служив у лавах Збройних Сил України, вірно й мужньо боронив рідну землю від російських окупантів. Вячеслав загинув 20 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів Яр, Покровського району, Донецької області", - йдеться на сторінці міськради.У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 10, 11 та 12 листопада. У ці скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.Про дату та час поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна