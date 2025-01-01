Українці зможуть допомагати підтримувати мобільний зв'язок і отримувати за це гроші





Про це повідомляє



Учасниками проєкту можуть стати представники бізнесу та відповідальні громадяни. Їх запрошують оплачувано заживити своїми генераторами базові станції мобільних операторів, щоб під час блекаутів була можливість викликати швидку допомогу, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.



Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть отримувати орієнтовно 110-140 грн/год. Приміром, за 12 год. роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1320 грн, юридична - близько 1720 грн.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні завтра діятимуть графіки відключень: що відомо



Щоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0 800 33 63 28. У будні це можна зробити з 9:00 до 18:00, субота-неділя – вихідні.



Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти іншому оператору, який зв'яжеться із заявником, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови й укладе угоду.



"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції –відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор - реальна допомога людям залишатися на зв'язку в критичні моменти", - зазначають у міністерстві.





11 листопада у більшості областей України запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.



В Укренерго зазначили, що відключення будуть діяти протягом усього дня. Для побутових споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень у період із 00:00 до 23:59 із навантаженням від 2 до 3,5 черг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні стартує проєкт "Генератор зв'язку", мета якого підтримати мобільний зв'язок під час блекаутів.Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на Міністерство цифрової трансформації.Учасниками проєкту можуть стати представники бізнесу та відповідальні громадяни. Їх запрошують оплачувано заживити своїми генераторами базові станції мобільних операторів, щоб під час блекаутів була можливість викликати швидку допомогу, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть отримувати орієнтовно 110-140 грн/год. Приміром, за 12 год. роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1320 грн, юридична - близько 1720 грн.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні завтра діятимуть графіки відключень: що відомоЩоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0 800 33 63 28. У будні це можна зробити з 9:00 до 18:00, субота-неділя – вихідні.Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти іншому оператору, який зв'яжеться із заявником, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови й укладе угоду."Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції –відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор - реальна допомога людям залишатися на зв'язку в критичні моменти", - зазначають у міністерстві.11 листопада у більшості областей України запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.В Укренерго зазначили, що відключення будуть діяти протягом усього дня. Для побутових споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень у період із 00:00 до 23:59 із навантаженням від 2 до 3,5 черг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію