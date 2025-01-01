Матері загиблих воїнів з Волині допомагають захисникам

Учасники громадської організації «Герої не вмирають» на чолі з її головою Софією Дармофал разом із матерями загиблих героїв Іваничівської громади придбали обігрівач для 39-го зенітного ракетного полку (батальйону безпілотних систем).Про це повідомляють на сайті Павлівської громади.Нагадаємо, що 1-го жовтня в смт. Іваничі відбулась благодійна ярмарка, в якій учасники ГО «Герої не вмирають» взяли активну участь. Обігрівач придбано за кошти, зібрані на ярмарці.Підтримувати наших військових — завжди важливо, адже це допомагає їм у щоденній службі та дарує відчуття турботи й тепла.