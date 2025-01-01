Волинянка здобула золоту медаль на Кубку Європи
Сьогодні, 08:25
В угорському Дьорі триває Кубок Європи з дзюдо серед кадетів, на якому у складі національної збірної змагаються і спортсмени з Волині.
Про це повідомляє Спорт на районі.
Зокрема, другого змагального дня блискучий результат на континентальній першості показала вихованка Шацької ДЮСШ Анна Самолюк.
Анна Самолюк у ваговій категорії 70+ кг виборола золоту медаль.
Збірна України здобула перемогу у загальнокомандному заліку, здобувши сумарно 11 нагород (5-1-5).
