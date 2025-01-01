Волинянка здобула золоту медаль на Кубку Європи





Про це повідомляє



Зокрема, другого змагального дня блискучий результат на континентальній першості показала вихованка Шацької ДЮСШ Анна Самолюк.



Анна Самолюк у ваговій категорії 70+ кг виборола золоту медаль.



Збірна України здобула перемогу у загальнокомандному заліку, здобувши сумарно 11 нагород (5-1-5).

