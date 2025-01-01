На війні загинув єгер із Волині
Сьогодні, 09:16
До Голобської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні Героя Андрія Ліпінського.
Про це у фейсбуці інформує Голобська громада.
«7 листопада в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Нужель Ліпінський Андрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.
Андрій Ліпінський був мобілізований 5 червня цього року та виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону, був стрільцем-помічником гранатометника.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого, розділяємо з ними біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.
Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови, на території громади 11 листопада оголошено Днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Голобська громада.
«7 листопада в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Нужель Ліпінський Андрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.
Андрій Ліпінський був мобілізований 5 червня цього року та виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону, був стрільцем-помічником гранатометника.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого, розділяємо з ними біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.
Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови, на території громади 11 листопада оголошено Днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині цього тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 09:41
На війні загинув єгер із Волині
Сьогодні, 09:16
Військовий на Волині розповів про жахи російського полону
Сьогодні, 09:06
Волинянка здобула золоту медаль на Кубку Європи
Сьогодні, 08:25