На війні загинув єгер із Волині

До Голобської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні Героя Андрія Ліпінського.

Про це у фейсбуці інформує Голобська громада.

«7 листопада в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Нужель Ліпінський Андрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.

Андрій Ліпінський був мобілізований 5 червня цього року та виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону, був стрільцем-помічником гранатометника.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого, розділяємо з ними біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.

Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови, на території громади 11 листопада оголошено Днем жалоби.
