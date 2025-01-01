На війні загинув єгер із Волині

До Голобської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні ГерояПро це у фейсбуці інформує Голобська громада.«7 листопада в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Нужель Ліпінський Андрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.Андрій Ліпінський був мобілізований 5 червня цього року та виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону, був стрільцем-помічником гранатометника.«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого, розділяємо з ними біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови, на території громади 11 листопада оголошено Днем жалоби.