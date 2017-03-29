Волиняни почали «перевзувати» автівки. ВІДЕО

Волиняни почали «перевзувати» автівки. ВІДЕО
Осінь добігає кінця, тож водії починають активно готувати свої автомобілі до зимового періоду.

Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» дізнавалися, чи вже «перевзулися» лучани, скільки коштує заміна шин і чи є черги на шиномонтажах.

Лучанин Олександр приїхав на шиномонтаж одним із перших. Каже, чекати до морозів не варто – безпека понад усе.

«До перших приморозків краще вже мати зимову гуму. Листопад – саме час. Безпека важливіша за будь-яку економію», – зазначив водій.

За його словами, ціни на послуги зростають щороку. Цього сезону лише заміна шин коштує близько 1000 гривень, а пара нових коліс обійшлася йому у 5 тисяч гривень. Через погані дороги чоловіку доводиться оновлювати гуму навіть двічі за сезон.

Інший водій, Роман, додає: підготовка до зими – справа не з дешевих. «Цього року міняв гальма, перевіряв охолоджувальну рідину. Комусь треба лише колеса замінити – це тисяча гривень, а комусь і 20, бо ремонтувати треба більше», – каже він.

Майстри шиномонтажу підтверджують: поки ажіотажу немає, але ціни дійсно зросли. Новий комплект гумикоштує від 10 тисяч гривень (залежно від виробника), а послуги з балансування та встановлення додають ще кількасот гривень.

Хоча в Україні немає чітко визначених термінів для заміни шин, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає штраф до 1700 гривень за невідповідність гуми сезону.

Втім, відповідальні водії переконані: перевзуватися варто не через штрафи, а заради власної безпеки. Адже навіть невеликий дощ чи листя на дорозі можуть перетворити рух на ковзання – з усіма ризиками, які це несе.

«Краще заплатити зараз, ніж ризикувати життям узимку», – кажуть лучани.
Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» дізнавалися, чи вже «перевзулися» лучани, скільки коштує заміна шин і чи є черги на шиномонтажах.

Лучанин Олександр приїхав на шиномонтаж одним із перших. Каже, чекати до морозів не варто – безпека понад усе.

«До перших приморозків краще вже мати зимову гуму. Листопад – саме час. Безпека важливіша за будь-яку економію», – зазначив водій.

За його словами, ціни на послуги зростають щороку. Цього сезону лише заміна шин коштує близько 1000 гривень, а пара нових коліс обійшлася йому у 5 тисяч гривень. Через погані дороги чоловіку доводиться оновлювати гуму навіть двічі за сезон.

Інший водій, Роман, додає: підготовка до зими – справа не з дешевих. «Цього року міняв гальма, перевіряв охолоджувальну рідину. Комусь треба лише колеса замінити – це тисяча гривень, а комусь і 20, бо ремонтувати треба більше», – каже він.

Майстри шиномонтажу підтверджують: поки ажіотажу немає, але ціни дійсно зросли. Новий комплект гумикоштує від 10 тисяч гривень (залежно від виробника), а послуги з балансування та встановлення додають ще кількасот гривень.

Хоча в Україні немає чітко визначених термінів для заміни шин, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає штраф до 1700 гривень за невідповідність гуми сезону.

Втім, відповідальні водії переконані: перевзуватися варто не через штрафи, а заради власної безпеки. Адже навіть невеликий дощ чи листя на дорозі можуть перетворити рух на ковзання – з усіма ризиками, які це несе.

«Краще заплатити зараз, ніж ризикувати життям узимку», – кажуть лучани.