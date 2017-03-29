Волиняни почали «перевзувати» автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Осінь добігає кінця, тож водії починають активно готувати свої автомобілі до зимового періоду.
Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» дізнавалися, чи вже «перевзулися» лучани, скільки коштує заміна шин і чи є черги на шиномонтажах.
Лучанин Олександр приїхав на шиномонтаж одним із перших. Каже, чекати до морозів не варто – безпека понад усе.
«До перших приморозків краще вже мати зимову гуму. Листопад – саме час. Безпека важливіша за будь-яку економію», – зазначив водій.
За його словами, ціни на послуги зростають щороку. Цього сезону лише заміна шин коштує близько 1000 гривень, а пара нових коліс обійшлася йому у 5 тисяч гривень. Через погані дороги чоловіку доводиться оновлювати гуму навіть двічі за сезон.
Інший водій, Роман, додає: підготовка до зими – справа не з дешевих. «Цього року міняв гальма, перевіряв охолоджувальну рідину. Комусь треба лише колеса замінити – це тисяча гривень, а комусь і 20, бо ремонтувати треба більше», – каже він.
Майстри шиномонтажу підтверджують: поки ажіотажу немає, але ціни дійсно зросли. Новий комплект гумикоштує від 10 тисяч гривень (залежно від виробника), а послуги з балансування та встановлення додають ще кількасот гривень.
Хоча в Україні немає чітко визначених термінів для заміни шин, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає штраф до 1700 гривень за невідповідність гуми сезону.
Втім, відповідальні водії переконані: перевзуватися варто не через штрафи, а заради власної безпеки. Адже навіть невеликий дощ чи листя на дорозі можуть перетворити рух на ковзання – з усіма ризиками, які це несе.
«Краще заплатити зараз, ніж ризикувати життям узимку», – кажуть лучани.
