Судили 18-річного водія, який скоїв смертельну аварію біля Луцька





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



ДТП сталася в обідню пору 31 січня 2025-го на вулиці Володимирській у селі Забороль Луцького району. Суд з'ясував, що водій Seat Iвiza був неуважним під час руху автомобіля, не переконався, що напрямок руху автомобіля буде безпечним і виїхав на смугу зустрічного руху.



За кермом легкового авто був 18-річний водій, його пасажир — 27-річний чоловік — отримав тяжкі травми, врятувати його медикам не вдалося. 58-річний водій мікроавтобуса Volkswagen отримав струс головного мозку та від госпіталізації відмовився.



Водій Seat Iвiza в суді розповів, що в аварії загинув його побратим, військовий Нацгвардії. Свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати та зазначив, що добровільно відшкодував усі збитки потерпілій стороні та лікарні.



Суддя Луцького міськрайонного суду визнав 18-річного водія винним у смертельній аварії та звільнив його від 5 років в'язниці, призначивши 3 роки іспитового строку. Також суд позбавив його права керувати автівками на три роки.



Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

