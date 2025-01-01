Кинув з вікна авто бойову гранату на Ковельській: лучанин отримав понад 10 років позбавлення волі





Про це пише



Інцидент стався 7 липня 2024 року на вулиці Ковельській в Луцьку. За даними слідства, між військовослужбовцем і іншим водієм виник конфлікт. Під час суперечки обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Golf, кинув із вікна бойову гранату, що здетонувала.



Унаслідок вибуху травмувалися п’ятеро людей, троє з них проходили тривале лікування. Один із потерпілих розповів, що їхав із дітьми в мікроавтобусі, коли військовий «підрізав» його автомобіль, а після зауваження – кинув гранату.



Під час судового засідання обвинувачений заявив, що не пам’ятає моменту вибуху. За його словами, через поранення, отримані на війні, він іноді втрачає пам’ять. Також пояснив, що боєприпас нібито випадково залишив у машині після повернення з фронту.



Суд визнав військовослужбовця винним у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив 10,5 років ув’язнення. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

