П’яний водій збив дитину на переході на Волині
Сьогодні, 10:39
На Волині нетверезий водій збив 13-річну дівчину на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 11 листопада, близько 17:00 у селищі Турійськ Ковельського району.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
64-річний водій автомобіля Audi, місцевий житель, рухаючись вулицею Ковельською, здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.
Унаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу на місці. Сам же водій перебував за кермом у стані сп’яніння - 1.07 проміле.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.
