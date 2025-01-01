Автівка збила двох людей на переході в центрі Луцька

травмувалися двоє пішоходів. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 11 листопада, близько 14:45 на проспекті Волі в обласному центрі.



Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



68-річний водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 21-річну та 23-річного пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок аварії пішоходи отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу, не госпіталізовували.



Водій перебував за кермом тверезий. На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 11 листопада, близько 14:45 на проспекті Волі в обласному центрі.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.68-річний водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 21-річну та 23-річного пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок аварії пішоходи отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу, не госпіталізовували.Водій перебував за кермом тверезий. На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію