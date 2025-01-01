На Волині неповнолітня на мотоциклі збила пішохода. Обоє в лікарні





Аварія сталася вчорі, 28 жовтня, близько 21:00, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



17-річна студентка, керуючи мотоциклом Lifan, не врахувала дорожньої обстановки та наїхала на пішохода - 57-річного місцевого мешканця.



Внаслідок - травмувалися і водійка двоколісного, і пішохід. Їх обох госпіталізували до лікарні.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування усі обставини ДТП зʼясують слідчі.





