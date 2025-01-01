На Волині підліток на мотоциклі врізався у стовп і загинув
Сьогодні, 11:16
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Камінь-Каширському районі на Волині загинув 16-річний мотоцикліст.
Аварія трапилася учора, 27 жовтня, близько 20:00 у селі Чарторийськ, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
16-річний школяр, керуючи мотоциклом Geon, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та вʼїхав у бетонну електроопору. Хлопець від отриманих травм загинув на місці події.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аварія трапилася учора, 27 жовтня, близько 20:00 у селі Чарторийськ, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
16-річний школяр, керуючи мотоциклом Geon, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та вʼїхав у бетонну електроопору. Хлопець від отриманих травм загинув на місці події.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині
Сьогодні, 11:34
ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Сьогодні, 11:18
На Волині підліток на мотоциклі врізався у стовп і загинув
Сьогодні, 11:16
Мерія повідомила, коли в Луцьку увімкнуть опалення
Сьогодні, 10:10