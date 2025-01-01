На Волині підліток на мотоциклі врізався у стовп і загинув

На Волині підліток на мотоциклі врізався у стовп і загинув
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Камінь-Каширському районі на Волині загинув 16-річний мотоцикліст.

Аварія трапилася учора, 27 жовтня, близько 20:00 у селі Чарторийськ, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

16-річний школяр, керуючи мотоциклом Geon, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та вʼїхав у бетонну електроопору. Хлопець від отриманих травм загинув на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.


