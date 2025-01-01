ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького

Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.

Як розповіли співрозмовники «Української правди», Кудрицькому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, ідеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Тим часом бізнесмен Ігор Гринкевич, який нині перебуває в СІЗО, отримав ще одну підозру. Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти грошима державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Нагадаємо, ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками. Вони стосувалися зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про завищення обсягів рубки лісу й вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Кудрицький очолював «Укренерго» у 2020-2024 роках. У вересні минулого року наглядова рада звільнила його. Тоді ж президент України Володимир Зеленський вимагав від Кудрицького написати заяву на звільнення — через нібито поганий захист обʼєктів «Укренерго».

Після того голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та її член Педер Адреасен подали у відставку. Звільнення Кудрицького вони назвали «політично вмотивованим».

