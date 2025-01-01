Дезертир зі спільницею готували бомби для терактів на Дніпропетровщині

Працівники СБУ затримали дезертира та його спільницю, які на замовлення рф готували бомби для терактів на Дніпропетровщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобіглана Дніпропетровщині. За результатами дій на випередження в одному з міст промислового регіону затримано агентурну пару рф, яка на замовлення ворога виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП).Зловмисниками виявились завербовані рашистами 27-річний дезертир з Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка.Самовільно залишивши військову частину, дезертир переховувався в її квартирі на Дніпропетровщині. Згодом вони почали шукати «легкі заробітки» в Телеграм-каналах, де і потрапили у поле зору окупантів.Після вербування фігуранти отримали від куратора інструкцію для виготовлення бомби, здатної підірвати автомобіль.За матеріалами справи, зробивши вибухівку, зловмисники мали замаскувати її під вогнегасник, спорядити гайками для підсилення уражаючої дії, а потім заховати за координатами, які чекали від куратора. Далі російські спецслужбісти планували підірвати її за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було обладнано вибухівку.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали обох агентів, коли вони завершували збирати СВП у власному помешканні.Під час обшуків у затриманих вилучено компоненти для бомби та смартфони із доказами їхніх контактів з окупантами.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.