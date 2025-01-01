На Волині чоловік пограбував пенсіонерку та втік на авто

Зухвало пограбував пенсіонерку: волинські поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За скоєний грабіж в умовах воєнного стану йому тепер загрожує до 10 років увʼязнення.

Учора, 27 жовтня, до поліції звернулась 85-річна мешканка села Олеськ Ковельського району про те, що невідомий чоловік увійшов до її помешкання, відібрав у неї грошові кошти на суму 12 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку на автомобілі.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. На пошуки зловмисника відразу скерували наряди. 

Уже за лічені години правоохоронці встановили особу зловмисника — 36-річного мешканця іншої країни. Його затримали в порядку статті 208 КПК України. Викрадені кошти у нього вилучили.
За фактом пограбування, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Слідство триває.


