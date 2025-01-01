Останні дні жовтня: після дощів і холоду на Волинь прийде потепління

28 жовтня погода буде хмарною й подекуди - з опадами. Проте вже незабаром в Україні ймовірне потепління.Про це повідомляє метеоролог й синоптику Facebook.Згідно з інформацією експерта, у вівторок, 28 жовтня, практично всюди в Україні погода буде:або хмарною;або з дощами."Словом, вогка погода. У Карпатах - із мокрим снігом", - уточнила Діденко.Вона повідомила також, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким. Часом - із поривами до 15 метрів за секунду.При цьому температура повітря становитиме:в середньому по Україні +9+12 градусів вище нуля;на заході +7+10 градусів за Цельсієм;на півдні та південному сході +11+16 градусів тепла.Насамкінець Діденко повідомила, що потеплішає в Україні з четверга, 30 жовтня.На Волині також в другій половині тижня очікується незначне короткочасне потепління.У вівторок, 28 жовтня, в області буде хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі — 2-7° тепла, вдень — 6-11° тепла. У Луцьку вночі — 4-6° тепла, вдень — 8-10° тепла.У середу, 29 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями, вночі помірний дощ вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень — 7-12°.У четвер, 30 жовтня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень — 12-17° тепла. У п'ятницю, 31 жовтня, передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень від +11° до +16°.У суботу, 1 листопада, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень 11-16° тепла.