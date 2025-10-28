Ця зима може стати вирішальною для України, - глава МЗС Німеччини

Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", - йдеться в повідомленні.

Міністр також зазначив, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину.

Глава МЗС Німеччини також переконаний, що на саміті Європейського Союзу у грудні узгодять використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Він визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене.

"Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська. – ред.) Комісія представить відповідні плани – рішення можна буде ухвалити у грудні", – додав Вадефуль.

В ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

