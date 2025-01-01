Суд на Волині конфіскував авто, які продавали замість передачі ЗСУ

Суд на Волині конфіскував авто, які продавали замість передачі ЗСУ
Володимирський міський суд примусово безплатно вилучив у власність держави автомобілі BMW X5 2016 року випуску та AUDI Q7 2012 року випуску. Обидві автівки фігурують у кримінальній справі щодо жителя Волині, який ввіз транспорт в Україну з Європи як гуманітарну допомогу для армії.

Про це сказано у вироку суду, пише Суспільне.

Обвинувачений — уродженець селища Головне Ковельського району, підприємець та машиніст на Ковельській залізниці. За даними слідства, чоловік організував "схему" ввезення машин через пункти пропуску Львівської та Волинської митниць начебто як допомогу для ЗСУ, однак транспорт згодом продавав.

Загалом у травні-липні 2025 року чоловік купив на литовському онлайн-автобазарі загалом 4 автомобілі, які транспортував до сіл Долгобичув і Зосин поблизу кордону з Польщею.

Йдеться про машини Audi A6, Audi Q7, Jeep Grand Cherokee та BMW X5. Під час митного контролю волинянин надав документи від одного з українських благодійних фондів, що ці автомобілі ввозяться без сплати митних платежів. У червні-липні того ж року чоловік продавав автівки покупцям у Володимирі або розбирав на запчастини для продажу.

Слідство встановило, що житель Волині організував контрабанду чотирьох машин вартістю 1 мільйон 881 тисяча гривень. Усі автомобілі вилучили 31 липня 2025-го працівники Бюро економічної безпеки у Волинській області в рамках санкціонованого судом обшуку в Рівному.

27 серпня 2025 року обвинувачений волинянин уклав із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Волинської обласної прокуратури угоду про визнання винуватості, котру погодив суд.

Суддя Володимирського міського суду оштрафував волинянина на 255 тисяч гривень, позбавив його права ввозити на митну територію України підакцизні товари на рік, без конфіскації майна. Два з чотирьох автомобілів суддя стягнув у власність держави.

Довідково:

На вирок може сторони можуть подати апеляційну скаргу через Володимирський міський суд до апеляційного суду Волинської області впродовж 30 днів із дня його проголошення.

