На Волині орудують псевдоподатківці і пропонують «порішати» проблеми





Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Волинській області.



Зокрема, останнім часом представники бізнесу інформують, про непоодинокі факти, коли до них від імені нібито заступника начальника ГУ ДПС в області звертаються телефоном і вимагають кошти.



Передусім, платникам податків за жодних обставин не варто реагувати на такі телефонні прохання осіб, які видають себе за посадовців податкової служби. Ці телефонні звернення не мають жодного відношення до діяльності органів ДПС в області.



Мета комунікації цих псевдопосадовців із бізнесом – шахраювання задля збагачення.



Нагадаємо, що Головне управління ДПС у Волинській області використовує лише офіційні канали для взаємодії з платниками податків, зокрема електронний кабінет.



Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції на електронну адресу



Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

