Вчитель та весільний музика зі 100 ОМБр влаштовує «веселе життя» окупантам. ВІДЕО

Повномаштабна війна змусила багатьох українців покинути улюблену роботу та взяти до рук зброю, щоб захистити Батьківщину від окупантів. Кожен воїн має свою історію.Одну з тисяч таких історій опублікували на сторінці 100 окремої механізованої бригади.Пан Євген у цивільному житті працював учителем музики в рідному Кривому Розі. Також чоловік мав музичний колектив, з яким виступав на весіллях та корпоративах.Нині ж Євген має псевдо «Леон» і служить на посаді командира бойової машини у 100 омбр. Разом із побратимами він влаштовує «веселе життя» оркам – під час виконання бойових завдань на легендарній американській БМП «Бредлі»…