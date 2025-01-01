Вчитель та весільний музика зі 100 ОМБр влаштовує «веселе життя» окупантам. ВІДЕО

Вчитель та весільний музика зі 100 ОМБр влаштовує «веселе життя» окупантам. ВІДЕО
Повномаштабна війна змусила багатьох українців покинути улюблену роботу та взяти до рук зброю, щоб захистити Батьківщину від окупантів. Кожен воїн має свою історію.

Одну з тисяч таких історій опублікували на сторінці 100 окремої механізованої бригади.

Пан Євген у цивільному житті працював учителем музики в рідному Кривому Розі. Також чоловік мав музичний колектив, з яким виступав на весіллях та корпоративах.

Нині ж Євген має псевдо «Леон» і служить на посаді командира бойової машини у 100 омбр. Разом із побратимами він влаштовує «веселе життя» оркам – під час виконання бойових завдань на легендарній американській БМП «Бредлі»…


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, історії бійців
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчитель та весільний музика зі 100 ОМБр влаштовує «веселе життя» окупантам. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині орудують псевдоподатківці і пропонують «порішати» проблеми
Сьогодні, 07:32
Волинянка в кінці жовтня знайшла у лісі чорниці. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Санкції США зміцнюють позиції України - Стармер
Сьогодні, 03:41
Зеленський анонсував розширення географії далекобійних ударів по росії
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8