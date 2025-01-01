Вчитель та весільний музика зі 100 ОМБр влаштовує «веселе життя» окупантам. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Повномаштабна війна змусила багатьох українців покинути улюблену роботу та взяти до рук зброю, щоб захистити Батьківщину від окупантів. Кожен воїн має свою історію.
Одну з тисяч таких історій опублікували на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
Пан Євген у цивільному житті працював учителем музики в рідному Кривому Розі. Також чоловік мав музичний колектив, з яким виступав на весіллях та корпоративах.
Нині ж Євген має псевдо «Леон» і служить на посаді командира бойової машини у 100 омбр. Разом із побратимами він влаштовує «веселе життя» оркам – під час виконання бойових завдань на легендарній американській БМП «Бредлі»…
