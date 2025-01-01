Волинянка в кінці жовтня знайшла у лісі чорниці. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Поблизу села Шкроби Сереховичівської громади Олена Пожарчук знайшла у жовтні чорниці.
Жінка пішла по гриби, але, окрім зелениць, підзеленків, польських, білих, 26 жовтня 2025 року натрапила ще на пізні ягоди чорниці. Про цікаву знахідку вона розповіла Район.Стара Вижівка.
Волинянка знайшла декілька кущиків чорниці. Листочків на них майже немає, одні ягоди. Олена Пожарчук розповідає, що це була приємна несподіванка. На чорниці так пізно вона ще не натрапляла. Каже, її знайомим вдавалося побачити чорниці в лісі, але щонайдовше це було на початку жовтня. Додає, що ягоди солодкі.
Зазначимо, чорниця росте у хвойних і мішаних лісах на галявинах. Світлолюбна рослина. Цвіте у квітні-травні, плоди достигають у липні.
